17 yaşındaki İbrahim'in hayalini jandarma gerçekleştirdi - Son Dakika

Malatya'da yaşayan 17 yaşındaki engelli gencin asker üniforması giyme hayali, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi.



Korona virüs salgını sürecinde evlerinden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşların maaşlarını evlerine kadar götüren Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılıyor. Battalgazi ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki bedensel engelli İbrahim Güven, sosyal yardım maaşını eve götüren jandarma ekiplerinden hayali olduğu askeri üniforma istedi.



Engelli gencin bu isteğini ise geri çevirmeyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hazırladıkları askeri üniformayla İbrahim'i ziyaret ettiler. Her zaman hayal ettiği üniformayı giyen İbrahim'in mutluluğu gözlerinden okunurken, gencin ailesi de jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.



Askeri üniformayı giyerek çakı gibi asker olan İbrahim ise, kendisine verilen Türk Bayrağı'nı öperek jandarmaya teşekkür etti. - MALATYA