Son Dakika Haberleri: 17 yaşındaki İbrahim yaşam mücadelesini kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

17 yaşındaki İbrahim yaşam mücadelesini kaybetti

1 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde 26 Haziran tarihinde meydana gelen ve arkadaşının hayatını kaybettiği kazadan ağır yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki İbrahim D. 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

17 yaşındaki İbrahim yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesinde 26 Haziran tarihinde meydana gelen ve arkadaşının hayatını kaybettiği kazadan ağır yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki İbrahim D. 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

26 Haziran tarihinde Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Soysallı-Çayırözü mevkiinde Y.D. yönetimindeki 38 UK 074 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.E.D.'nin (15) doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.

Kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki İbrahim D. ise tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 23 gün sonra hayatını kaybetti. - KAYSERİ
Kayseri, Develi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


BMW'de CEO'luk görevine Oliver Zipse atandı Konut satışı en az olan il Ardahan oldu Sahte aileden akılalmaz vurgun! "Dünya evine gireceğiz" deyip 2 milyon TL dolandırdılar Lotus'un 2 bin beygirlik otomobili Evija'nın tanıtımı yapıldı! 130 adet üretilecek aracın fiyatı 12 milyon TL'nin üzerinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 17:10:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 17 yaşındaki İbrahim yaşam mücadelesini kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]