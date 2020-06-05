17 yaşındaki İrem, aile meclisi kararıyla öldürülmüş (2) - Son Dakika

7 TUTUKLAMA

Mersin'de İrem Bahçe (17) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan baba K.B., anne S.B., ağabeyler V.B. ve M.A.B ile amcalar M.V.B., İ.B. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli de tutuklandı.