17 yaşındaki katil zanlısı: O öldürmeden ben öldürdüm (2) - Son Dakika

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17 yaşındaki katil zanlısı: O öldürmeden ben öldürdüm (2)
14 dakika önce
TUTUKLANDIAdana'da, minibüs şoförü Mehmet Soydan'ı (30) direksiyon başında başına tabancayla ateş ederek, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:04 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Adana'da, minibüs şoförü Mehmet Soydan'ı (30) direksiyon başında başına tabancayla ateş ederek, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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