17 yaşındaki katil zanlısı: O öldürmeden ben öldürdüm (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 17 yaşındaki katil zanlısı: O öldürmeden ben öldürdüm (2) - Son Dakika

17 yaşındaki katil zanlısı: O öldürmeden ben öldürdüm (2)

14 dakika önce

TUTUKLANDIAdana'da, minibüs şoförü Mehmet Soydan'ı (30) direksiyon başında başına tabancayla ateş ederek, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17 yaşındaki katil zanlısı: O öldürmeden ben öldürdüm (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Adana'da, minibüs şoförü Mehmet Soydan'ı (30) direksiyon başında başına tabancayla ateş ederek, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Mehmet Soydan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:04 Kaynak: DHA
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