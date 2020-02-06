17 yaşındaki kayıp genç kız bir hafta sonra bulundu - Son Dakika

Denizli'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki A.A., bir hafta sonra Kocaeli'de bulundu. Genç kız emniyetteki ifadesinin ardından devlet korumasını alındı.



Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta içi bir anda ortadan kaybolan lise 11. sınıf öğrencisi A.A., 7 günün ardından Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulundu. Genç kız emniyetteki ifadesinde ailesinin yanına gitmek istemediğini söyleyince devlet korumasına alındı. - DENİZLİ