17 yaşındaki kayıp genç kız her yerde aranıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki kayıp genç kız her yerde aranıyor - Son Dakika

17 yaşındaki kayıp genç kız her yerde aranıyor

6 saat önce

Denizli'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Arifenur Akdağ 6 gündür her yerde aranıyor.

17 yaşındaki kayıp genç kız her yerde aranıyor, System.String[]

Denizli'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Arifenur Akdağ 6 gündür her yerde aranıyor.


Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta içi bir anda ortadan kaybolan lise 11. sınıf öğrencisi Akdağ, 6 günür her yerde aranıyor. Kendi imkanları ile kızlarını bulamayan aile üyeleri polise ulaşarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler lise öğrencisini bulmak için çalışma başlattı. - DENİZLİ

Denizli, Akdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:12 Kaynak: İHA
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