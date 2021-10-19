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17 yaşındaki kıza cinsel istismardan yargılanan sanık çark etti: Kendi rızasıyla geldi - Son Dakika

17 yaşındaki kıza cinsel istismardan yargılanan sanık çark etti: Kendi rızasıyla geldi

19.10.2021 18:10
17 yaşındaki kıza cinsel istismardan yargılanan sanık çark etti: Kendi rızasıyla geldi

Zonguldak'ta 17 yaşındaki kız çocuğunun meyve suyuna içki koyarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan şüpheli yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Önceki duruşmada cinsel ilişki iddiasını reddeden şüpheli bu celsede çark ederek, "Mağdur benimle rızasıyla geldi. Alkollü olduğu için hatırlamıyor olabilir. Yemek yemeğe amcamın evine gittik sonra komşumuzun evinde çay içtik. Kendisi geldi isteyerek" ifadesini verdi.

Sosyal medya aracılığıyla tanışan S.K. ile F.A. adlı kız çocuğu, 28 Nisan 2018'de, Kozlu ilçesindeki sahilde buluştu. İddiaya göre, F.A.'nın verdiği içeceği içen S.K., kendinden geçti. F.A., S.K.'yi önce arkadaşının evine götürdü. Bir süre sonra arkadaşının eve dönmesi üzerine F.A., bu kez S.K.'yi köydeki evine götürdü. F.A., burada meyve suyuna içki koyduğu S.K.'ye cinsel tacizde bulundu.

ŞÜPHELİ HAKKINDA 3 SUÇTAN DAVA AÇILDI

S.K., ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine yapılan çalışma sonucu jandarma ekiplerince F.A.'nın evinde bulundu. Gözaltına alınan F.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, F.A. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişi hürriyetini yoksun kılma', 'basit yaralama' suçlarından dava açıldı. Suça yardım ettikleri iddiasıyla arkadaşı H.Ş. ve amcası İ.A. hakkında da dava açıldı.

MAĞDUR DURUŞMAYA KATILMADI

Önceki duruşmada 'meyve suyu' diye kendisine içki verildiğini, zorla ilaç içirildiğini söyleyen ve gözyaşı döken S.K., bugün görülen ikinci duruşmaya katılmadı. Tutuksuz sanık F.A., arkadaşı H.Ş. ve amcası İ.A. da duruşmada hazır bulundu.

"ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN HATIRLAMIYOR OLABİLİR"

F.A., duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek, "Mağdur benimle rızasıyla geldi. H.Ş., mağdura tokat attı. Alkollü olduğu için hatırlamıyor olabilir. Amcam anahtarı verince yanımızdan ayrıldı. Biz yemek yemeğe amcamın evine gittik sonra komşumuzun evinde çay içtik. Kendisi geldi isteyerek. Beyanları doğru değil" dedi. F.A.'nın amcası İ.A. ve arkadaşı H.Ş. de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

KIZIN AKIL VE RUH SAĞLIĞI RAPORU BEKLENECEK

Duruşma, daha önce psikolojik tedavi gören S.K. hakkında Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden akıl ve ruh sağlığı yönünden rapor alınması için ertelendi.

ÖNCEKİ DURUŞMADA İLİŞKİYE GİRDİKLERİNİ KABUL ETMEMİŞTİ

Önceki duruşmada ise şüpheli F.A., olay günü S.K. ile sahilde buluştuklarını söyledi. Ardından S.K.'nın kendisinden alkol bulmasını istediğini iddia eden FA., "Büfeden içki aldım. Sonra içince başı döndü. Bana ailesinden dert yandı. Sonra birlikte taksiye binerek arkadaşımla ortak kullandığımız eve gittik. Evde bir saat oturduk. Arkadaşım geldi. Gelince evden ayrıldık. Ben 'evleneceğim kız' diye tanıştırdım. Sonra köydeki evime gittik. Evde uyuduk ancak aynı yatakta yatmadık. Sabah amcam komşularımız geldi, kahvaltı yaptık. Sonra ailesi şikayetçi olunca jandarma geldi." ifadelerini kullanmıştı.

17 yaşındaki kıza cinsel istismardan yargılanan sanık çark etti: Kendi rızasıyla geldi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Zonguldak, Jandarma, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 yaşındaki kıza cinsel istismardan yargılanan sanık çark etti: Kendi rızasıyla geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 yaşındaki kıza cinsel istismardan yargılanan sanık çark etti: Kendi rızasıyla geldi - Son Dakika
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