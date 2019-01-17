17 Yaşındaki Kızı Erkeklere Pazarlayan Kadına Gözaltı
11 dakika önce
Samsun'da 17 yaşındaki kızı evinde erkeklere pazarladığı iddia edilen kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun
'da 17 yaşındaki kızı evinde erkeklere pazarladığı iddia edilen kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki bir kız polise giderek kendisini S.K. (33) adlı kadının erkeklere pazarladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, bunun üzerine S.K. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.K., "çocuğu fuhşa teşvik etmek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:51 Kaynak: İHA
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