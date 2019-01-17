Son Dakika Haberleri: 17 Yaşındaki Kızı Erkeklere Pazarlayan Kadına Gözaltı

17 Yaşındaki Kızı Erkeklere Pazarlayan Kadına Gözaltı

11 dakika önce

Samsun'da 17 yaşındaki kızı evinde erkeklere pazarladığı iddia edilen kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

17 Yaşındaki Kızı Erkeklere Pazarlayan Kadına Gözaltı, System.String[]
Samsun'da 17 yaşındaki kızı evinde erkeklere pazarladığı iddia edilen kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki bir kız polise giderek kendisini S.K. (33) adlı kadının erkeklere pazarladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, bunun üzerine S.K. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.K., "çocuğu fuhşa teşvik etmek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:51 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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