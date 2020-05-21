17 yaşındaki kızı öldüren saldırganın maskeli olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün gece akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle vurularak öldürülen 17 yaşındaki genç kızın katil zanlısının motosikletli ve maskeli olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri her yerde maskeli saldırganı ararken, genç kızın amcasının oğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.



Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ı 2 arkadaşıyla birlikte geldikleri akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle vurarak öldüren kimliği belirsiz motosikletli saldırganın maskeli olduğu ortaya çıktı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceren Kultaş'la birlikte akaryakıt istasyonuna gelen iki arkadaşı Murat Y.'yi ve Çağrı T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Otomobilde geniş çaplı inceleme yapan polis, 2 arkadaşın el svaplarını aldı. Murat Y. ve Çağrı T.'nin, "Maskeli bir kişi motosikletle gelip, Ceren'e pompalı tüfekle ateş etti. Biz de korkup araçla kaçtık" dedikleri öğrenildi. Polis ekipleri her yerde maskeli saldırganı ararken, çevredeki güvenlik kameraları titizlikle inceleniyor.



Amcasının oğlundan yürek dağlayan paylaşım



Ceren'in amcasının oğlu Burak Kultaş ise sosyal medyada genç kızın öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Zorluklarla büyütülen bir evladın hayatı bir caninin ellerinde son buldu" dedi. Kultaş paylaşımında, "Rahmetli amcam Cengiz Kultaş'ın kızı Ceren Kultaş daha 16 yaşındaydı. Bu gece Taytan'da yaşanan cinayette hayatını kaybetti. Yarın sokakta yanınızdan geçebilecek bir kişi serinkanlılıkla 16 yaşında bir çocuğun canına kıydı. Erken doğmuştu, minyon tipli bir kız çocuğuydu, daha çocukken babasını kaybetti. Zorluklarla büyütülen bir evladın hayatı bir caninin ellerinde son buldu. Caninin hastalıklı beynindeki sebebi, düşüncesi ne olursa olsun hiçbir çocuk, hiçbir kadın, hiçbir insan bu şekilde ölmeyi hak etmiyor. Mekanın cennet olsun kardeşim, sen babanla buluştun, biz de elbet bir gün buluşacağız" ifadelerine yer verdi.



Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsisi devam eden Ceren Kultaş'ın cenazesinin işlemlerin ardından Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde defnedileceği öğrenildi. - MANİSA