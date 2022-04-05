17 yaşındaki kurye, çöp kamyonuna çarptığı kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
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17 yaşındaki kurye, çöp kamyonuna çarptığı kazada yaşamını yitirdi

05.04.2022 08:09

Sancaktepe'de meydana gelen kazada çöp kamyonuna arkadan çarpan motosikletin sürücüsü, yaşamını yitirdi. Kurye olarak çalıştığı açıklanan 17 yaşındaki sürücünün cansız bedenini gören yakınları sinir krizleri geçirdi. Sürücünün A1 ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Zafer Umut Bayram (17) idaresindeki motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayarak çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazanın çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Zafer Umut Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen baba, oğlunun cansız bedenini görünce yere yığılırken, anne de gözyaşlarını tutamadı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan anne ve baba sakinleştirilmeye çalışıldı. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün üzerini muşamba ile örterek savcının olay yerine gelmesini bekledi.

Çöp kamyonuna çarpan 17 yaşındaki kurye hayatını kaybetti

MOTORU EHLİYETSİZ KULLANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Nöbetçi savcının olay yerindeki incelemesinden sonra motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yapan 17 yaşındaki Zafer Umut Bayram'ın 17 yaş grubu için belirlenen A1 sınıfı ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Umut Bayram, Sancaktepe, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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