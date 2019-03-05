17 Yaşındaki Lise Öğrencisi 6. Kattan Atladı

Adana'da 17 yaşındaki lise öğrencisi, 6. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti.

Adana'da 17 yaşındaki lise öğrencisi, 6. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti.



Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi 17 yaşındaki evin tek çocuğu E.E. okuldan çıkıp evine geldi. Bir süre sonra da 6. kattaki evlerinin penceresine çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan çocuk ağır yaralandı. Çevrede olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri E.E.'ye ilk müdahaleyi yapıp hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından E.E.'nin cenazesi ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.



Çocuğun ailevi problemleri olduğu ileri sürüldü. - ADANA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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