Son Dakika Haberleri: 17 Yaşındaki Lise Öğrencisi 6. Kattan Atladı

17 Yaşındaki Lise Öğrencisi 6. Kattan Atladı

33 dakika önce

Adana'da 17 yaşındaki lise öğrencisi, 6. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti.

17 Yaşındaki Lise Öğrencisi 6. Kattan Atladı, System.String[]
Adana'da 17 yaşındaki lise öğrencisi, 6. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi 17 yaşındaki evin tek çocuğu E.E. okuldan çıkıp evine geldi. Bir süre sonra da 6. kattaki evlerinin penceresine çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan çocuk ağır yaralandı. Çevrede olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri E.E.'ye ilk müdahaleyi yapıp hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından E.E.'nin cenazesi ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.

Çocuğun ailevi problemleri olduğu ileri sürüldü. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:01 Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu Psikolojik Sorunlar Yaşayan İşletmeci, Restoranda İntihar Etti

Çete Lideri Sevgilisini Bile Dolandırmış İran Karpuzu, Kilosu 5 Liradan Tezgahta
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 09:34:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 17 Yaşındaki Lise Öğrencisi 6. Kattan Atladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]