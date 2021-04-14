17 yaşındaki lise öğrencisi "Başka çarem yok" diyerek canına kıymak istedi - Son Dakika

Saat 09.15 sıralarında Konya merkez Selçuklu ilçesinde bulunan kültürpark yaya üst geçidinde meydana gelen olayda, üs geçidin korkuluklarında genç kızı fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

POLİS SON ANDA KOLUNDAN YAKALADI

Olay yerine gelen polis, lise öğrencisi S.N.A.'yı ikna etmeye çalıştığı sırada, genç kız kendisini boşluğa bıraktı. Son anda polisler tarafından kolundan tutularak yukarıya çekilen genç kız yeniden hayata tutundu. Bu sırada çevredeki bazı vatandaşlarda S.N.A.'nın aşağıya düşme ihtimaline karşın montlarını açarak önlem aldı.

"BAŞKA ÇAREM YOK"

Gözyaşlarını tutamadığı görülen genç kızın, "Başka çarem yok. Tek çarem ölüm" gibi sözler söylediği öğrenildi. Genç kız kontrol amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü.