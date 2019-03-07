Son Dakika Haberleri: 17 Yaşındaki Lise Öğrencisinden 6 Gündür Haber Alınamıyor

17 Yaşındaki Lise Öğrencisinden 6 Gündür Haber Alınamıyor

1 saat önce

Kastamonu'da, 17 yaşındaki lise öğrencisinden 6 gündür haber alınamıyor.

17 Yaşındaki Lise Öğrencisinden 6 Gündür Haber Alınamıyor, System.String[]
Kastamonu'da, 17 yaşındaki lise öğrencisinden 6 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde bulunan Birol Durası Anadolu Lisesi'nde yatılı olarak okuyan 17 yayındaki Nergiz Kar, geçen hafta Cuma günü ailesinin yanına gideceğini söyleyerek yurttan ayrıldı. Ailesinin yanına gitmeyen Kar'ın Pazartesi günü de okula gelmemesi üzerine okul idaresi, aileyi bilgilendirdi. Bunun üzerine aile, jandarma ve polise kayıp ihbarında bulunarak yardım istedi.

Nergiz Kar'ın ağabeyi Musa Kar, Cide'de Derebucağı köyünde yaşadıklarını belirterek, "Köyümüzden ilçe merkezindeki okula kardeşimin gidip gelmesi zor olduğu için yurtta kalıyordu. Kardeşim, ayda bir köyü gelip giderdi. Yine kardeşim geçen Cuma günü eve çıkacağını söyleyerek yurttan ayrılmış. Ama yurttan ayrıldıktan sonra köye gelmedi. Pazartesi günü de okula gelmeyince okul idaresi akşama doğru bizi aradı" diye konuştu.

Kardeşinin hayatından endişe duyduğunu anlatan Musa Kar, "Tanımadığımız bir numaradan annem arandı. 'Kızınızı kaçırdık, merak etmeyin' demiş. Sonra da telefonu kapatmış. Numarayı polise bildirdik, araştırılıyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. Kardeşimin hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:53 Kaynak: İHA

Cide, Kastamonu, Kar, 3. Sayfa
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