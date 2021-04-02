17 yaşındaki lise öğrencisinden bilim-kurgu kitabı - Son Dakika

17 yaşındaki lise öğrencisinden bilim-kurgu kitabı

02.04.2021 22:15

17 yaşındaki lise öğrencisinden bilim-kurgu kitabı -12. sınıf öğrencisinden "Geçmişe geri sayım" Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 12. sınıf öğrencisi Kutay Dolunay, yazdığı bilim-kurgu romanıyla bir ilke imza attı.

17 yaşındaki lise öğrencisinden bilim-kurgu kitabı

-12. sınıf öğrencisinden "Geçmişe geri sayım"

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 12. sınıf öğrencisi Kutay Dolunay, yazdığı bilim-kurgu romanıyla bir ilke imza attı. Henüz 17 yaşındaki gencin bilim-kurgu dalında yazdığı kitap internet üzerinden satışa çıkarken, kitabın satış rakamları ise başarılı bir grafik yakaladı.

Ayvalık Anadolu Lisesi öğrencisi Kutay Dolunay, "Geçmişe Geri Sayım" ismini taşıyan ve 8 ay gibi kısa sürede yazdığı kitapla genç yazarların arasına girdi. Bilim dünyasını hayalindeki kurgularla harmanlayarak yazdığı kitapla dikkatleri üzerinde toplayan lise öğrencisi gencin ilk kitabının ardından yeni kitaplar da yazmayı planladığı öğrenildi.

Kitabında canlandırdığı karakterlerin bir uzay görevine çıkan astronot grubu olduğunu anlatan Dolunay, "Kitabımda da bu grubun uzay görevinde başlarına gelenleri heyecanlı bir serüven tadında okuyuculara vermeye çalıştım. Kitabımı yazarken bilim-kurgu yazarlarını kendime örnek aldım. Bilim-kurguya benim çocukluğumdan bu yana başlayan bir ilgim vardı. Sürekli bu konuda belgeseller ve filmler izliyordum. İzledikçe ilgim daha da arttı ve bu konuya yöneldim. Tabii biraz da kendim de bu alanda var olmak istedim. Kitabımı 8 ay içerisinde tamamladım. Şimdi kitabıma baktığımda diğer bilim-kurgu yazarlarından pek bir farkının olmadığını görüyorum. Ayrıca bazı hesaplamalarda da internet üzerinden çok fazla kaynak kullanma fırsatı bulabildiğim için bazı bilimsel hesaplamalarda geçmişe kıyasla daha avantajlı olduğumu düşünüyorum. Şu an kitabım Kitap Yurdu ile internet üzerinden satışa çıkar çıkmaz yoğun ilgi gördü. Şu anda beklediğimin üzerinde bir satış trendi yakaladı." ifadelerini kullandı.

"İşin başında gerçekten gözümü epey korkutmuştu"

Kitabını yazmaya karar verdiği sürecin başlangıcında bu kararının gözünü korkuttuğunu kaydeden Kutay Dolunay, "Ben çok kitap okuyorum. Bu kitapların yazarlarının hikayeleri son derece başarılı bir şekilde okuyucuya aktarmasından dolayı, aynı başarıyı tekrarlayamayacağım kaygısı işin başında gerçekten gözümü epey korkutmuştu. Ama yazmaya başlayınca, bunun o kadar da zor bir iş olmadığını fark ettim. Yazdıkça hikaye daha da hızlı akmaya başladı ve güzel bir final ile tamamlandı" diye konuştu.

"Kitabımda canlandırdığım karakterlerle içli dışlı oldum"

Kitabı yazmaya başladığında 11. sınıfta okuduğunu anlatan Dolunay, "Tabi bir yandan 11. sınıfın derslerini, bir yandan da kitabımı yazmayı sürdürmeye çalışıyordum. Tabii o süreç içerisinde kitap yazmak epey bir zamanımı alıyordu. Sonra kendime göre bir program oluşturdum. Günümü de bu programa uyarladım. Bunun meyvesini aldım. Çünkü programlı bir şekilde ilerleyince her şey daha iyi olmaya başlamıştı. Yazarken kitabımdaki karakterlerle içli dışlı olmaya ve onların düşündüğü gibi düşünmeye başladım. Tabii bu durum beni biraz güncel hayat ile kitabımın sanal kahramanları arasında bıraktı. Bu yüzden de güncel hayatta biraz etkiledi beni. Şimdi ise yazmak adeta bir tutkum oldu. Önümüzdeki süreçte yeni kitaplar yazmayı hedefliyorum. Kitap yazarken insanın canı hiç sıkılmıyor. Ama yazdıklarımı kontrol etmek ve redakte sürecinden pek keyif almadım" dedi.

"Kitap yazmak çok keyifli"

Kendisi gibi kitap yazmak isteyen genç yazarlara, kafalarında tasarladıkları konuları yazmaya niyetlendiklerinde yazacaklarını gözlerinde pek fazla büyütmemeleri gerektiğini tavsiye eden Dolunay, "Kitap yazmak gerçekten çok keyifli bir şey. Yazdığınız kitaptaki karakterlerle bağ kurmak insanı çok etkiliyor. Tabi bunun dışında kitap yazmak isteyen arkadaşlarım çevrelerinden de destek alırlarsa, ortaya gerçekten çok güzel eserler çıkarabileceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Okulun Almanca öğretmeni Ferda Poyraz da, öğrencisi Kutay'ın sadece kitap yazacağına değil, onun elini attığı her işi başarabileceğine sonuna kadar inandığını söyledi. Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aday ise okulunun başarılı öğrencilerinden Kutay Dolunay'ın kitap yazmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Öğrencimiz Kutay'ı can-ı gönülden tebrik ediyorum. O bizim örnek öğrencimiz" dedi.

17 yaşındaki lise öğrencisinden bilim-kurgu kitabı
17 yaşındaki lise öğrencisinden bilim-kurgu kitabı
17 yaşındaki lise öğrencisinden bilim-kurgu kitabı
17 yaşındaki lise öğrencisinden bilim-kurgu kitabı

Anadolu Lisesi, Balıkesir, Kitap, Uzay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 17 yaşındaki lise öğrencisinden bilim-kurgu kitabı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor Son Dakika: Kırmızı kategorideki 58 ilde uygulanacak sokak kısıtlaması başladı Son Dakika: Kırmızı kategorideki 58 ilde uygulanacak sokak kısıtlaması başladı Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, resmi olarak teknik adamlığa başladığını duyurdu Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, resmi olarak teknik adamlığa başladığını duyurdu 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ABD'de dahil oldu! Biden'dan 'tereddütsüz destek' mesajı Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ABD'de dahil oldu! Biden'dan 'tereddütsüz destek' mesajı Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur
18 yaşındaki genç kızı başkasına benzettiği için muştayla döven saldırgan tutuklandı 18 yaşındaki genç kızı başkasına benzettiği için muştayla döven saldırgan tutuklandı         
22:04
Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber         
21:11
Özge Özpirinçci'nin ünlü isimlerle kutladığı doğum günü partisini polis bastı Özge Özpirinçci'nin ünlü isimlerle kutladığı doğum günü partisini polis bastı         
20:44
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı         
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi         
19:49
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları hatırlattı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları hatırlattı         
18:58
Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı         
17:42
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak         
15:28
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 22:24:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 17 yaşındaki lise öğrencisinden bilim-kurgu kitabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei