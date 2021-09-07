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17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti - Son Dakika

17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti

07.09.2021 15:21

Kütahya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Recep Görkem Akandere, evine kurduğu atölyesinde parçalarını ve yazılımını kendisinin hazırladığı, koronavirüs testlerinde kullanılan PCR cihazı üretti. Başvurusu üzerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde işlenmiş numuneler üzerinde yapılan karşılaştırmalı testlerde Akandere'nin 2 bin liraya ürettiği PCR cihazının doğru sonuçlar verdiği açıklandı. Gencin ürettiği cihazın piyasa fiyatı 60 bin lira kaleminden başlayarak satılıyor.

Kütahya'da fen lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan Recep Görkem Akandere, ailesinin de desteğiyle evin bir odasına atölye kurdu. Evdeki 3D yazıcısı ile kendi tasarladığı parçaları birleştirerek, 2 bin liraya PCR cihazı üreten Akandere, testlerin doğruluğu için ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne başvurdu. Üniversitede 2 akademisyen gözetiminde daha önce üzerinde çalışılarak test sonucu alınmış numuneler, Akandere'nin ürettiği PCR cihazında test edildi. Üniversitenin Tıp Fakültesi Dekanlığı'nca hazırlanan raporda, cihazın doğru sonuçlar verdiği belirtilerek, "Recep Görkem Akandere'nin tasarlamış olduğu PCR cihazının test sonuçları, fakültemiz öğretim üyeleri Prof. Dr. Aynur Gülcan ve Doç. Dr. Raziye Akçılar gözetiminde, daha önce yapılan bir çalışmanın PCR sonuçları ile karşılaştırılmış ve değerlendirilmiş olup, söz konusu cihazın çalıştığı ve doğru sonuçlar verdiği tespit edilmiştir" denildi.

17 yaşındaki lise öğrencisi 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti

"YAZILIMI, DONANIMI VE TASARIMI BANA AİT"

Türkçe arayüze sahip PCR cihazını piyasadakilerden çok daha uygun fiyatlara mal ederek ürettiğini anlatan Recep Görkem Akandere, " Türkiye'de satılan cihazlar minimum 60 bin liradan başlıyor ve yurt dışından temin ediliyordu. Ben de buna karşın 2 bin liralık bir parça listesi oluşturdum. Cihazla ilgili yaptığım araştırmaların doğruluğunu onayladıktan sonra TÜBİTAK 2204 yarışmasına katılmak için okulumdan bir bütçe alarak ilk prototipi ürettim. İlk cihazın ardından eksiklikleri görerek, piyasada satılan cihazları yakalamak ve yeni cihazımın mükemmelliğe yakın olması için çalışmaya başladım. Üç boyutlu yazıcıyla basılması gereken parçalar vardı, onların da tasarımlarını kendim yaparak yazıcımı kullanarak bastım. İçindeki kullandığım termobloku da (ısıtma sistemi) kendim tasarladım ve İstanbul'daki özel bir şirkete ürettirdim. Cihazın dış kasası da tamamıyla benim tasarım. Bu cihazın yazılımı, donanımı ve tasarımı bana ait. Cihazı tasarlarken kimseden yardım almadım. Cihazın bütçesinin karşılanmasında okulum etkili rol oynadı" diye konuştu.

17 yaşındaki lise öğrencisi 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti

"İŞLEMİ YARIM SAAT ERKEN BİTİRDİ"

Ürettiği cihazın Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda test edildiğini hatırlatan Akandere, "Bu PCR cihazı minimum fiyattaki cihazlara göre daha düşük maliyetli ve çok daha sessiz çalışıyor. Kütahya'daki üniversitede bu cihazın piyasada kullanılan bir cihazla karşılaştırılması için testler yaptık. İki cihazı yan yana koyduk aynı protokolde çalıştırdık. İki cihazı karşılaştırdığımızda aynı sonucu aldık. Cihazım, piyasadaki diğer cihaza göre işlemi yarım saat erken bitirdi ve sıcaklık kontrol hassasiyeti daha yüksek. Algoritma sayesinde zamandan tasarruf edebiliyoruz. Ben bu cihazın Türkiye'de üretilmesini ve ülkemin bu sektörde tamamen bağımsız olmasını istiyorum. Bu yüzden cihazımın üretimiyle ilgili her türlü desteğe açığım" dedi.

17 yaşındaki lise öğrencisi 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti
17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti
17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti
17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti
17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti
17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti

Tıp Fakültesi, PCR Testi, Kütahya, Atölye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • GÜNGÖR : İnşallah bu beyine yatırım yapıp kendini geliştirmesi için ön ayak olursunuz yada yabancı bir devlet ücretsiz olarak alıp götürür bizde sadece bizim vatandaşımız diye övünürüz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • İnsanAldaldı : Helal olsun sana cevher.. bunu iyi bir şekilde haber yapılması lazım ki diğer gençlerimize güzel bir örnek olur inşaallah. Gereken tüm destekler de yapılması lazım. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: 17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti - Son Dakika
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