17 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası - Son Dakika

17 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası

6 saat önce

İzmir'de kullandığı hafif ticari aracıyla 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Bekir Karaaslan'a "çocuğu kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.

17 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası, System.String[]

İzmir'de kullandığı hafif ticari aracıyla 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Bekir Karaaslan'a "çocuğu kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.


İzmir'in Gaziemir ilçesinde 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'in ölümüne neden olan sürücü Bekir Karaaslan'ın yargılandığı davada karar verildi. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü son duruşmasına tutuklu sanık Bekir Karaaslan, Bürge Yolbilir'in babası Eyüp Yolbilir, kazada yaralanan M.G.'nin ailesi, genç kızın yakınları, arkadaşları ile taraf avukatları katıldı. Yargılamanın tamamlandığını ve karar verileceğini söyleyen mahkeme başkanı tutuklu sanık Bekir Karaaslan'ın son sözünü sordu. Karşıdan karşıya geçen kimseyi görmediğini söyleyen Karaaslan, "Hiçbir aileye bu acıyı yaşatmak istemezdim. Aileden özür dilerim" dedi.


Mahkeme heyeti, Karaaslana'a, çocuğa karşı işlenmiş "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Olası kast indirimiyle ceza, müebbete çevrilirken, sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle sonuç ceza 25 yıl hapis cezası oldu. Karaaslan'a, Bürge Yolbilir'in kuzeni M.G.'nin yaralanması sebebiyle de 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.


"Caydırıcılık açısından çok önemli"


Yolbilir ailesinin avukatı Mehmet Bostancı, mahkemenin verdiği kararın caydırıcılık açısından önemli olduğunu söyleyerek, " Türkiye'de bu tarz davalarda çıkan tüm kararlar, bilinçli taksir üzerinden çıktı. Böyle olunca şüpheliler, 5-6 yıl ceza alıp kurtuluyordu. Eğer karar istinaf ve Yargıtay'dan da aynı şekilde geçebilirse caydırıcılık açısından Türkiye'de bir ilk olacak. Bu kararın ardından kimse, alkol ve sürat sebebiyle birinin ölümüne sebebiyet verip 'yanlışlıkla yaptım' diyemeyecek" şeklinde konuştu.


Olay


Bürge Yolbilir (17), 27 Nisan 2019'da Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki yaya geçidinden geçtiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti, 15 yaşındaki kuzeni M.G. de hafif şekilde yaralandı. Kaza yerinden kaçan sürücü Bekir Karaaslan, düşen plakadan yola çıkılarak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, olaydan 1 saat 42 dakika sonra yapılan alkol muayenesinde sürücünün 0,83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tutuklanan sürücü hakkında, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame hazırlandı. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor
Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor

Son Dakika Haberleri
01:18 BBDSO'dan "Yeni Yıl" konseri - Son Dakika Haber
01:02 Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar'dan ÇED Raporu ile ilgili iddialara tutanaklı yanıt - Son Dakika Haber
01:01 askeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika Haber
00:53 Liseli 3 dansçı kızın feci ölümü! Aynı grupta dans ediyorlardı - Son Dakika Haber
00:53 "Baba Parası" gala gösteriminde izleyiciyle buluştu - Son Dakika Haber
00:32 Bir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 01:53:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 17 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]