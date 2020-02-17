17 yaşındaki Milli tekvandocunun hedefi Dünya şampiyonluğu - Son Dakika
Son Dakika Spor 17 yaşındaki Milli tekvandocunun hedefi Dünya şampiyonluğu - Son Dakika Spor

17 yaşındaki Milli tekvandocunun hedefi Dünya şampiyonluğu

7 saat önce

Erzurum'da 6 yaşında başladığı tekvandoda C Milli Takım sporcusu olan Muhammet Eren Koç (17), yeni hedefinin Dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

17 yaşındaki Milli tekvandocunun hedefi Dünya şampiyonluğu, System.String[]

Erzurum'da 6 yaşında başladığı tekvandoda C Milli Takım sporcusu olan Muhammet Eren Koç (17), yeni hedefinin Dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.


Tekvando alanında birçok başarı elde eden 17 yaşındaki genç yetenek Muhammet Eren Koç, Erzurum İMKB İlköğretim Okulu'nda eğitim gördüğü sırada tekvando ile tanıştı. 10 yaşında başladığı tekvando sporunda Türk Milli Takım adına katıldığı 7. TURKISH OPEN Uluslararası Şampiyona'da 51 Kg'da rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Koç, şimdiki amacının ise yaptığı spor dalında Dünya şampiyonu olmak istediğini ve bunu için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti.


Kursa başladıktan sonra Türkiye şampiyonalarında da birçok başarı elde eden Koç yaptığı açıklamada: "Ortaokuldayken tekvando kursuna başladım. Antrenörümle beraber Türkiye şampiyonalarına katıldım ve güzel dereceler elde ettim. Milli takıma katıldıktan sonra en son 7. TURKISH OPEN Uluslararası Şampiyona 51 kilogramda altın madalya kazandım. Hedefim Dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak" dedi.


Bu spora Eren başladığında ilk yaptığı aylarda başarılı bir sporcu olacağının farkına vardığını ifade eden Antrenör Arif Budak, "Eren'e bu sporu bırakmaması gerektiğini, başarılı olabileceğini söyledim. Bizi yanıltmadı, katıldığı Türkiye şampiyonalarında madalya aldı. Bu yıl düzenlenen 7. TURKISH OPEN Uluslararası Şampiyona, şampiyon oldu. Başkanlık Kupası turnuvasına katılmaya hak kazandı. Orada Avrupa Şampiyonasına katılması için kota almasını diliyoruz. Bu yıl hedefimiz Dünya şampiyonası" diye konuştu.


Milli Takım sporcusu Muhammet Eren Koç 18-22 Şubat 2020 tarihleri arasında İsveç'in Helsingborg şehrinde düzenlenecek Başkanlık Kupası turnuvasında 51 Kilogramda Milli Takımı temsil edecek ve Avrupa Şampiyonasına katılıp vize almak için mücadele edecek. - ERZURUM

Muhammet Eren, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:14 Kaynak: İHA
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