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17 yaşındaki Muhammed'in cinayet şüphelisi, 6 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

17 yaşındaki Muhammed'in cinayet şüphelisi, 6 yıl sonra yakalandı

11.12.2021 11:57
17 yaşındaki Muhammed'in cinayet şüphelisi, 6 yıl sonra yakalandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, Muhammet Nurullah İdi'nin (17) göğsünden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2015'ten beri aranan İbrahim T. (37), parkta eşiyle buluşurken, polis operasyonuyla yakalandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, Muhammet Nurullah İdi'nin (17) göğsünden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2015'ten beri aranan İbrahim T. (37), parkta eşiyle buluşurken, polis operasyonuyla yakalandı. İbrahim T.'nin, ilk ifadesinde, olay sırasında kargaşa çıktığını ve ne olduğunu anlamadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Olay, 2015 yılında Aziziye Mahallesi 575 Sokak'ta meydana geldi. Ahmet T., kardeşi İbrahim T. ile kızının arkadaşlık yaptığı inşaat işçisi Muhammet Nurullah İdi ve arkadaşı C.K. ile iddiaya göre konuşmaya gitti. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Nurullah İdi bıçakla göğsünden, Ahmet T. ise sırt ve bacağından hafif yaralandı. İbrahim T., olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Nurullah İdi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ahmet T. ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARKTA EŞİYLE BULUŞUNCA YAKALANDIOlayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen dosyayı rafa kaldırmayan İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İbrahim T.'nin, Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret ettiği bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, hem evin çevresinde hem de ilçede teknik ve fiziki takip başlattı. Polis, İbrahim T.'nin, dün parkta eşiyle buluşması üzerine harekete geçti. İbrahim T., operasyonla gözaltına alındı. İlk ifadesinde, olay sırasında kargaşa çıktığını ve ne olduğunu anlamadığını öne sürdüğü öğrenilen İbrahim T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

17 yaşındaki Muhammed'in cinayet şüphelisi, 6 yıl sonra yakalandı
17 yaşındaki Muhammed'in cinayet şüphelisi, 6 yıl sonra yakalandı

İnşaat, İzmir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 17 yaşındaki Muhammed'in cinayet şüphelisi, 6 yıl sonra yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 yaşındaki Muhammed'in cinayet şüphelisi, 6 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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