17 yaşındaki Muhammed'in cinayet şüphelisi, 6 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, Muhammet Nurullah İdi'nin (17) göğsünden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2015'ten beri aranan İbrahim T. (37), parkta eşiyle buluşurken, polis operasyonuyla yakalandı. İbrahim T.'nin, ilk ifadesinde, olay sırasında kargaşa çıktığını ve ne olduğunu anlamadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Olay, 2015 yılında Aziziye Mahallesi 575 Sokak'ta meydana geldi. Ahmet T., kardeşi İbrahim T. ile kızının arkadaşlık yaptığı inşaat işçisi Muhammet Nurullah İdi ve arkadaşı C.K. ile iddiaya göre konuşmaya gitti. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Nurullah İdi bıçakla göğsünden, Ahmet T. ise sırt ve bacağından hafif yaralandı. İbrahim T., olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Nurullah İdi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ahmet T. ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.