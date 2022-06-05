17 yaşındaki Muhammet, denizde boğuldu - Son Dakika
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17 yaşındaki Muhammet, denizde boğuldu

05.06.2022 17:13
17 yaşındaki Muhammet, denizde boğuldu

ZONGULDAK Çaycuma ilçesinde denize giren Muhammet Mustafa Güngör (17), boğuldu.

ZONGULDAK Çaycuma ilçesinde denize giren Muhammet Mustafa Güngör (17), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Filyos beldesindeki plajda meydana geldi. Arkadaşlarıyla Karabük'ün Yenice ilçesinden denize girmek için Filyos'a gelen Muhammet Mustafa Güngör, suda bir anda gözden kayboldu. Olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güngör'ün balıkçılar tarafından bulunurken, karadaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


17 yaşındaki Muhammet, denizde boğuldu
17 yaşındaki Muhammet, denizde boğuldu
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Kaynak: DHA

Mustafa Güngör, Çaycuma, Filyos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 yaşındaki Muhammet, denizde boğuldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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