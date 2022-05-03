17 yaşındaki Muhammet'ten 1 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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17 yaşındaki Muhammet'ten 1 gündür haber alınamıyor

03.05.2022 13:39
17 yaşındaki Muhammet'ten 1 gündür haber alınamıyor

Adana'da bayramın birinci günü sevgilisiyle buluşmaya giden 17 yaşındaki genç bir daha evine dönmedi.

Adana'da bayramın birinci günü sevgilisiyle buluşmaya giden 17 yaşındaki genç bir daha evine dönmedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Muhammet Polat Ramazan Bayramının birinci günü "sevgilimle buluşacağım" diyerek evden çıktı. Ancak o gün evine bir daha dönmedi. Bunun üzerine ailesi Polat'ın telefonunu aradı ancak ulaşamadı. Aile Polat'a ulaşamayınca başına bir iş geleceğinden şüphelenerek polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aradan geçen bir güne rağmen Polat bulunamadı. Ailesi Polat'ın hayatından endişe ediyor. - ADANA

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Muhammet Polat, Dumlupınar, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki Muhammet'ten 1 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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