17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi - Son Dakika
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17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi

08.06.2022 16:18
17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi

Antalya'da 17 yaşındaki Nuray Demir'i boğarak öldüren eski nişanlı sanık, 'Çocuğun kasten öldürülmesinden' ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Yaşananları soğukkanlılıkla anlatan sanık, "Nuray, zayıf olduğu için direnemedi, hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Bu sırada iki elinin yanlara düştüğünü gördüm ve bıraktım. Yana devrilince şoka girdim ve öldüğünü düşünüp otel odasından ayrıldım" dedi.

Antalya Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Tamer B., tutuklu bulunduğu Antalya E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Nuray Demir'in annesi Fatmaana Gül, sağlık durumu iyi olmadığı için duruşmaya katılmadı. Ailenin avukatları ve teyze Nur Çevik duruşmadaki yerlerini aldı.

"ZAYIF OLDUĞU İÇİN DİRENEMEDİ"

Mahkeme başkanı tutuklu sanık Taner B.'ye haklarını hatırlatarak savunma yapıp yapmayacağını sordu. Yaşananlardan pişman olduğunu belirten sanık Tamer B., "Nuray Demir ile 2021 yılında internetten tanıştım. Daha sonra ailelerin de katılımı ile nişanlandık. Cinayetten bir gün önce 17 Mart tarihinde Yalova'dan Antalya'ya geldim. İlk gün Nuray ile birlikte gezdik" dedi. Olayı anlatan Tamer B., bir gün sonra ise Nuray ile otelde buluştuğunu ifade ederek, "Otelde Nuray ile ilişkiye girdik. Cep telefonu ile görüntü çekiyordu. Neden görüntü çektiğini sordum. Bana sonra izlemek için çektiğini söyledi. Sonra Nuray, kendisine daha önce cinsel istismarda bulunan Birol'u öldürmemi istedi, kabul etmezsem evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul etmeyeceğimi söylemem üzerine boğazıma sarıldı. Ben de karşılık vererek boğazını sıktım. Zayıf olduğu için direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Bu sırada iki elinin yanlara düştüğünü gördüm ve bıraktım. Yana devrilince şoka girdim ve öldüğünü düşünüp otel odasından ayrıldım. Taksiyle Yalova'ya gittim. Polisler arayınca gidip teslim oldum" dedi.

AYNI ODADA BAŞKA BİR KADINLA DAHA GÖRÜŞMÜŞ

Söz alan Nuray Demir'in aile avukatı, sanığın cinayetten sonra verdiği ifadelerde Nuray'ı alkol alan, kötü biri gibi göstererek suçtan kurtulmaya çalıştığını belirtti. Tamer B.'nin cinayetten önce aynı otel odasında başka bir kadınla görüştüğünü kameralardan tespit edilip dosyaya girdiğini dikkat çekti. Buna sanık Tamer B., bu görüşmenin tanışma amacı ile olduğunu söyledi. Tamer B.'nin avukatı ise müvekkilinin baştan beri olayı doğru şekilde anlattığını söyledi.

Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

İlk duruşmayı değerlendiren teyze Nur Çevik, zanlının en ağır cezayı alması için çaba sarf edeceklerini söyledi. Davanın açıldığı ağırlaştırılmış müebbet gibi sonuçlanmasını isteyen Çevik, "Şahsın görüntüsünü karşımızda görünce bir kez daha üzüldük. İlk duruşmamızdı, iyi geçti. Zanlının söylediği iddialar kendini kurtarma amaçlıydı. Bunlar soruldu. Bizim açımızdan iyi geçti. İfadesine göre hareket edildi. Zanlının tek söylediği şey, 'Pişmanım' kelimesiydi. Ama pişman olmadığını biz biliyoruz. Şahsın en ağırlaştırılmış müebbet, en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu tarz eğilimi olan insanların bu cezaları gördüğü zaman suç oranının düşmesini istiyorum" dedi.

17 yaşındaki Nuray'ı öldüren eski nişanlı, yaşananları soğukkanlılıkla anlattı: Zayıf olduğu için direnemedi
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Kaynak: İHA

Antalya, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi - Son Dakika

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