17 yaşındaki Nuray'ın otel odasında cesedi bulunmuştu! Aile ise genç kızın eski nişanlıdan şüpheleniyor - Son Dakika
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17 yaşındaki Nuray'ın otel odasında cesedi bulunmuştu! Aile ise genç kızın eski nişanlıdan şüpheleniyor

20.03.2022 14:23

Antalya'da 17 yaşındaki Nuray Demir'in cesedi temizlik görevlileri tarafından bulundu. Olayla ilgili konuşan teyze Nur Çevik, yeğeninin eski nişanlısı T.B. tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, "Nişanlısı, Nuray'ı sinema salonu önünden götürmeye çalışıyor. Arkadaşı da bu duruma şahit. Nuray'ı zorla konuşmak için otele götürüyor. Daha sonra Nuray'ın cansız bedenine ulaşılıyor" dedi.

Kentte 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Demir, şikayetinde, 3 kez evlilik yapan, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nin, Varsak bölgesindeki ormana götürüp, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Olay sonrası yapılan sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları ortaya çıktı. Şikayetin ardından ertesi gün evinde gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen Birol K., tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otel odasında ölü bulunan Nuray'ın katili, eski nişanlısı mı? Ailenin iddiaları vahim

OTEL ÇALIŞANLARI ÖLÜ BULDU

Yargılama sürerken, Nuray Demir'e ulaşamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otel odasına dün saat 15.30 sıralarında temizlemek için giren görevliler, Nuray Demir'in çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Nuray Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in boynunda kızarıklıklar olduğunu belirleyen polis de boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Demir'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Otel odasında ölü bulunan Nuray'ın katili, eski nişanlısı mı? Ailenin iddiaları vahim

"HAYATIMIN ANLAMI BİTTİ"

Olayın ardından anne Fatmana Gül ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşı döken Fatmana Gül, "Yemin ediyorum, çok özledim. Şu an öpesim, sarılasım var. Göresim var, 'Bir kere göreyim' dedim, beni yanına götürmediler. 'Beni görünce uyanır' dedim. 'Uyanmaz' dediler. Allah'ım sabır ver. Hayatımın anlamı bitti, hayatım bitti. Koca bir sıfır oldu, her şeyi sildim" dedi. Nuray Demir'in teyzesi Nur Çevik de yeğeninden haber alamadıkları andan itibaren polis merkezine giderek, kayıp ihbarında bulunduklarını belirtip, "Nuray'ın beraber dışarı çıktığı arkadaşı, nişanlısı T.B.'nin yeğenimi tehdit ettiğini söyledi. Bunu polise de söyledim. Nuray'ı, zorla kolundan tutarak otele götürmüş" diye konuştu.

Otel odasında ölü bulunan Nuray'ın katili, eski nişanlısı mı? Ailenin iddiaları vahim

"YA YÜZÜĞÜ TAKARSIN YA DA SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DEMİŞ"

Nuray'ın kız arkadaşıyla sinemaya gitmek için evden çıktığını kaydeden Nur Çevik, "Daha sonra nişanlısı T.B., Nuray'ı arayarak son bir kez konuşmak istediğini söylemiş. Nişanlısı, Nuray'ı sinema salonu önünden götürmeye çalışıyor. Arkadaşı da bu duruma şahit. Nişanlısı Nuray'ı tehdit ediyor. 'Ya benimle tekrar barışır, nişan yüzüğünü takarsın ya da seni öldürürüm' diye tehdit ediyor. Nuray'ı zorla konuşmak için otele götürüyor. Daha sonra Nuray'ın cansız bedenine ulaşılıyor" dedi. Nuray'ın, nişanlısı T.B.'den ayrıldığını söyleyen Çevik, "Nişanlısı aşırı kıskanç bir insandı. Nişanı atmıştı. Nişanlısı T.B., buraya gelerek barışmak istemiş. Nuray da bunu istemedi" diye konuştu.

Otel odasında ölü bulunan Nuray'ın katili, eski nişanlısı mı? Ailenin iddiaları vahim

"NURAY, SENİ KORUYAMADIM"

Nuray Demir'in cenazesi, bu sabah defin için morgdan alındı. Cenazeyi teslim almaya gelen teyze Nur Çevik, eşi Bayram Çevik'e sarılıp, dizlerinin üzerine çökerek gözyaşı döktü. Cenaze alındığı sırada yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Çevik, "Nuray, seni koruyamadım. Alamadım o pisliğin elinden" dedi.

Otel odasında ölü bulunan Nuray'ın katili, eski nişanlısı mı? Ailenin iddiaları vahim

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Nuray Demir'in cenazesi, Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla yola çıkarıldı. Öte yandan Demir'in cansız bedenindeki incelemede; yüzünde küçük kanamalar, boynunda morluklar olduğu, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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17 yaşındaki Nuray, otel odasında ölü bulundu! 2 yıl önce istismara uğramıştı 17 yaşındaki Nuray, otel odasında ölü bulundu! 2 yıl önce istismara uğramıştı Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 958 polis ile 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 958 polis ile 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'

Antalya, Polis, Ocak, Otel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki Nuray'ın otel odasında cesedi bulunmuştu! Aile ise genç kızın eski nişanlıdan şüpheleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 yaşındaki Nuray'ın otel odasında cesedi bulunmuştu! Aile ise genç kızın eski nişanlıdan şüpheleniyor - Son Dakika
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