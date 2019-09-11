17 yaşındaki öğrenci, 'yan bakma' nedeniyle aynı yaştaki öğrenciyi bıçakladı

KONYA'da 100. Yıl Mesleki Eğitim Merkezi'ne kayıt yaptırmaya giden T.Ü. (17), okul bahçesinde aynı yaştaki F.K.'yi, 'Neden yan baktın' diyerek göğsünden bıçakladı.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 100. Yıl Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Kayıt yaptırmaya gelen T.Ü., okul bahçesinde karşılaştığı kendisi gibi kayıt yaptırmaya gelen F.K.'ye iddiaya göre 'Neden yan baktın' dedi. İki öğrenci arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. T.Ü., kavga sırasında F.K.'ye bıçakla saldırıp, göğsünden bıçakladı. Yaralı F.K., ihbar üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan T.Ü. de Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.