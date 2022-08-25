17 yaşındaki pilottan iki dünya rekoruDünyayı tek başına turlayan en genç pilot oldu - Son Dakika
Üye Girişi

17 yaşındaki pilottan iki dünya rekoruDünyayı tek başına turlayan en genç pilot oldu

25.08.2022 19:46

- 17 yaşındaki pilottan iki dünya rekoru Dünyayı tek başına turlayan en genç pilot oldu Belçikalı doğumlu 17 yaşındaki Mack Rutherford, 5 aylık yolculuğunun ardından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya iniş yaparak dünyanın çevresini tek başına turlayan en genç kişi ve dünyanın çevresini mikro...

- 17 yaşındaki pilottan iki dünya rekoru

Dünyayı tek başına turlayan en genç pilot oldu

SOFYA - Belçikalı doğumlu 17 yaşındaki Mack Rutherford, 5 aylık yolculuğunun ardından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya iniş yaparak dünyanın çevresini tek başına turlayan en genç kişi ve dünyanın çevresini mikro ışıklı bir uçakla dolaşan en genç kişi unvanlarını kazandı. Beş kıtada uçan Rutherford, iki Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu.

Belçika-İngiliz çifte vatandaşı olan 17 yaşındaki Mack Rutherford, 23 Mart'ta dünyayı dolaşmak üzere Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan küçük uçakla havalandı. Beş kıtada 52 ülkeyi gezen Rutherford, yolculuğunun ardından yine Sofya'ya iniş yaptı ve "dünyanın çevresini tek başına turlayan en genç kişi" ve "dünyanın çevresini mikro ışıklı bir uçakla dolaşan en genç kişi" unvanlarını kazanarak Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu. İki dünya rekorunu kıran Rutherford, uçuşu sırasında iki kez Ekvator çizgisini geçti. Genç pilotun havaalanına inince ilk sözü "Başardım" oldu. Pistte annesi, babası ve kız kardeşi tarafından karşılanan ve deneyiminden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Rutherford, uçuşun bittiği için de üzgün olduğunu belirtti. Rutherford, "Kaç yaşında olursanız olun, sadece hayallerinizin peşinden gidin" dedi. Başlangıçta 3 ay sürmesi planlanan yolculuk, muson yağmurları, kum fırtınaları ve aşırı sıcaklık gibi hava koşulları nedeniyle uzadı.

15 yaşında dünyanın en genç pilotu olmuştu

21 Haziran 2005 doğumlu Rutherford, yolculuğu sırasında 17 yaşına girdi. Belçika'da doğup büyüyen genç pilot, "Profesyonel bir pilot olan babamla yüzlerce saat uçtuğumdan, 11 yaşımdan beri uçmak istediğimi kesin olarak biliyordum. 15 yaşımda, o zamanlar beni dünyanın en genç pilotu yapan pilot lisansımı aldım" dedi.

Kız kardeşi de dünyayı tek başına turlayan en genç kadın

Rutherford'un 19 yaşındaki kız kardeşi pilot Zara ise Ocak ayında 52 bin kilometreyi aşan yolculuğuyla tek başına uçuş rekorunu kırmıştı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
Kaynak: İHA

Bulgaristan, Belçika, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 yaşındaki pilottan iki dünya rekoruDünyayı tek başına turlayan en genç pilot oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:56 Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek
17:50 Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, soluğu hastanede aldı
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 19:46:19. #1.11#
SON DAKİKA: 17 yaşındaki pilottan iki dünya rekoruDünyayı tek başına turlayan en genç pilot oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement