Can havliyle dükkana sığındı... Okul arkadaşını bıçakladı, kaçarken "niye bakıyorsunuz" diyerek 2 kişiyi daha bıçakladı

ANKARA - Ankara'da 17 yaşındaki bir kişi, husumetlisi olduğu iddia edilen okul arkadaşını bıçakla yaraladı. Olayın ardından kaçan saldırgan yolda gördüğü iki kişiye de 'ne bakıyorsunuz' diyerek bıçakla saldırdı.

Olay Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Metin K. (17), daha önce tartışma yaşadığı okul arkadaşı Yusuf E.'yi sırtından bıçakladı. Olayın ardından kaçan şahıs Cevizlidere Caddesi üzerinde bulunan Aziz Sancar Parkına geldi. Burada da dehşet saçmaya devam eden Yusuf E., parkta oturan Mustafa A. ve Tuan K.'ye 'Ne bakıyorsunuz' diyerek bıçakla saldırdı. Sırtından yaralanan Tuan K. ile bacağından yaralanan Mustafa A., kendi çabalarıyla parkın karşısında bulunan kırtasiyeye giderek yardım istedi. Çevredeki esnaflar yaralı gençlere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralı 3 gencin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Saldırgan Yusuf E.'nin yakalanmasına yönelik polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kanlar içerisinde kırtasiye girdikleri an kamerada

Yaralı iki gencin kanlar içerisinde kendilerini kırtasiyeye attıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, acı içerisinde dükkana giren gençlere esnafların ilk yardım müdahalesinde bulunduğu görüldü. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan esnaflardan Ayhan Bozdoğan ise, "Genç bir çocuk biz dışarıda otururken gelip, 'Abi beni bıçakladılar' dedi. Arkasından bıçaklamışlar. Sırtında kocaman bir delik vardı. Oluk oluk kan akıyordu. Müdahale ettik. Sağlık ve polis ekiplerine haber verdik. Bir arkadaşı daha varmış. Onu da kalçasından ve bacağından bıçaklamışlar. Parktaki çalışanlar onu da getirdi. Polisler arama başlattı. İki kişiyi bıçaklamışlar. İlk gelen çocuğun sırtında 3 santimetrelik yarık vardı. Sonradan gelen çocuğunda bacağında ve kalçasında bıçak izi vardı. Çocukları sağlık ekiplerine sevk ettik. Gördüğüm kadarıyla hayati tehlikeleri yoktu. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı arama başlattı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tehditler saçtı

Saldırgan Metin E.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiler ise dikkat çekti. Bıçakla yaralanan bir kişinin fotoğrafı paylaşan saldırgan, fotoğrafın üzerine ise tehditkar bir tavırla "Delikanlılar caddedeyiz. Hak eden hakkını aldı. Daha yeni başladık" notunu bıraktı.