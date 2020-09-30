17 yaşındaki Samet, protez kollar için destek bekliyor - Son Dakika

17 yaşındaki Samet, protez kollar için destek bekliyor

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, babası ile çalışmak için gittiği inşaatta elektrik akımına kapılan Samet Aktepe (17), 2 kolunu birden kaybetti.

17 yaşındaki Samet, protez kollar için destek bekliyor, System.String[]

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, babası ile çalışmak için gittiği inşaatta elektrik akımına kapılan Samet Aktepe (17), 2 kolunu birden kaybetti. 6 aydır kolları olmadan yaşayan ve ailesinin maddi durumu iyi olmayan Aktepe, hayalini kurduğu protez kollar için gereken 1 milyon liranın bulunabilmesi için yetkililer ve hayırseverlerden destek istedi.

İncirliova'da yaşayan Serpil (44) ve Emoş Aktepe (46) çiftinin 3 çocuğundan biri olan Samet Aktepe, ekonomik anlamda zor durumda olan babasına yardım etmek için Ortaokul 7'nci sınıfta okulu bıraktı. Babası ile birlikte çalışmaya başlayan Samet Aktepe, geçen 8 Nisan'da bir inşaatın çatısına demir çekmeye çalışırken yan taraftan geçen yüksek gelirim hattını fark etmedi. Aktepe'nin taşıdığı demirlerin ucu yüksek gerilim hattına temas edince, Aktepe elektrik akımına kapıldı. Babası ve inşaattaki diğer işçilerin yardımı ile kurtarılan Samet Aktepe, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktepe, 23 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Yaşama tutunan ancak iki kolu kangren olduğu için omuz hizasından kesilen Aktepe, hastanede aylarca süren tedavisinin ardından 1 Eylül'de taburcu edildi. Kollarıyla çıktığı evine kolsuz dönen Aktepe, yeniden o eski günlere dönebilmenin hayalini takılabilecek protez kollarla kuruyor. Kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan yemeğini yiyip, gezeceği, arkadaşlarıyla dolaşacağı günlerin umuduyla yaşayan Aktepe, cep telefonu ise burnuyla kullanmaya çalışıyor. Aktepe'nin diğer tüm ihtiyaçlarını ise annesinin yardımıyla karşılıyor.

'İKİ KOLUMU BİRDEN KAYBETTİM'Kolları varken çektirdiği fotoğraflara bakarak eski günleri anan Samet Aktepe, "4 katlı bir apartmanın çatısını yapıyorduk. Malzemeleri yukarıya çekerken son profil demiri babam bana uzattı ve yukarı çekmemi söyledi. Bu sırada, çekmeye çalıştığım demir profil yüksek gelirim hattı tellerine temas edince elektrik akımına kapıldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Ambulansla, beni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürmüşler. Burada 23 gün yoğun bakımda kaldım. 20 gün boyunca hayati tehlikemin sürdüğü aileme söylemişler. Yoğun bakımdaki son 3 günümde hayati tehlikeyi atlattım. Ancak, kangren olan iki kolum omuz hizasından kesildi. Eskiden otomobil kullanabiliyordum. Telefonumu rahatça kullanabiliyordum. Dışarıda rahatça arkadaşlarımla gezebiliyordum. Ama şimdi tek başıma hiçbir şey yapamıyorum. Bir kapıyı bile açamıyorum. 6 aydır, bu halde yaşıyorum. Protez kol takılması benim için bir umut. Araştırdığımızda 1 milyon lirayı bulduğunu öğrendik. Ailemin maddi durumu o kadar iyi değil. Buna asla gücümüz yetmez. Eğer protez kollarım olursa eskisi gibi kimsenin yardımına gereksinim duymadan tüm ihtiyaçlarımı kendim karşılayabilirim. Aileme bir katkım olsun, aç, açıkta kalmayalım dedim baba mesleği olan inşaatçılığa başlamıştım ama başıma böyle bir şey geldi" dedi.'YAVRUMA BİR ÇARE'

Oğlunun en büyük destekçilerinden olan Serpil Aktepe ise, "Acımız tarif edilemez. Çünkü, Samet daha hayatın başında. Samet'in şu an kolu kanadı benim. Ama bu ne kadar sürebilir. Hayırsever ve yetkililerden destek bekliyoruz. Protez kol takılırsa kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir. En basitinden kapıyı açarak dışarı kendi başına gidip gelmesini istiyoruz. Samet'e bir umut arıyoruz. Hayata tekrar dokunabilsin. Önceden yaşama sevinci çok güzeldi. Çok şükür yaşıyor ama ihtiyaçlarını karşılaması içinde bir şeyler yapılması gerekiyor. Ben bir anne olarak sesimi duymalarını istiyorum. Yavruma bir çare" diye konuştu.


17 yaşındaki Samet, protez kollar için destek bekliyor
17 yaşındaki Samet, protez kollar için destek bekliyor
17 yaşındaki Samet, protez kollar için destek bekliyor
17 yaşındaki Samet, protez kollar için destek bekliyor
17 yaşındaki Samet, protez kollar için destek bekliyor
17 yaşındaki Samet, protez kollar için destek bekliyor
17 yaşındaki Samet, protez kollar için destek bekliyor
17 yaşındaki Samet, protez kollar için destek bekliyor
17 yaşındaki Samet, protez kollar için destek bekliyor

İncirliova, Protez, Aktepe, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 17 yaşındaki Samet, protez kollar için destek bekliyor - Son Dakika

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