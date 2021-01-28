17 yaşındaki Şevval, velilere dijital seminer veriyor - Son Dakika

17 yaşındaki Şevval, velilere dijital seminer veriyor

28.01.2021 12:44

17 yaşındaki Şevval, velilere dijital seminer veriyor 'Dijiaile' seminerleri pandemi döneminde de devam ediyor Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliği ile Tuzla Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen "DijiAile-Ailede Dijital Dönüşüm"...

17 yaşındaki Şevval, velilere dijital seminer veriyor

'Dijiaile' seminerleri pandemi döneminde de devam ediyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliği ile Tuzla Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen "DijiAile-Ailede Dijital Dönüşüm" projesi kapsamında yapılan dijital seminerler devam ediyor. 8 haftalık eğitim sonrasında Lider Öğrenci olan 17 yaşındaki Şevval Başarslan velilere dijital seminerler düzenliyor. 17 yaşındaki Şevval Başarslan'ı gören veliler şaşırıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliği ile Tuzla Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen "DijiAile - Ailede Dijital Dönüşüm" projesi kapsamında yapılan seminerler pandemi döneminde de devam ediyor. 8 haftalık eğitim sonrasında Lider Öğrenci olmaya hak kazanan 19 öğrenci, velilere dijital dönüşüm semineri veriyor. Lider öğrenciler, Dijital Etik, Dijital İletişim, Dijital Okuryazarlık, Dijital Erişim, Dijital Ticaret/Alışveriş, Dijital Sorumluluk ve Haklar, Dijital Sağlık, Dijital Kanun ve Dijital Güvenlik konularında eğitimler vererek kuşaklar arası teknolojik bir teknolojik bir iletişim kurulması amaçlanıyor. Bu kapsamda Tuzla Tuğrul Bey Anadolu Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Şevval Başarslan, velilere teknoloji konusunda bir sunum yaptı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında online olarak yapılan seminerlere veliler yoğun ilgi gösteriyor. Velilere 17 yaşında seminer vermenin kendisine zevk verdiğini belirten Şevval Başarslan, "Benim şöyle bir artım var, tiyatro ile iç içeyim. İnsanlar ile diyaloğumda 2-3 yıldır sürekli içli dışlıyız. Herhangi bir problem yaşamıyorum. Tabi ki zevk veriyor. İnsanları bilinçlendiriyorsunuz ve bunun bir artısını hissediyorsunuz" dedi.

"Veliler ilk başta şaşırıyor"

Velilerin kendisini gördükleri zaman şaşırdıklarını belirten Şevval Başarslan, "Veliler ilk başta şaşırıyorlar tabii ki. Ama bizim hedeflediğimiz bu. Projenin hedeflediği bu. Amacımız burada çağın koşullarına göre değişen aile yapıları ve toplumsal yapılar ile birlikte dijital meselelerimiz de hayatımızın bir parçası olmuştur. Dönüşüme ailelerimizi hazırlamak amacıyla böyle bir çalışmayı yürütüyoruz. Burada hem hedef öğrencileri aktif kılmak hem de velilerin bilinçlenmesidir. Bir yıldır Tuzla Belediyesi ile beraber Dijital-Dönüşüm projesinde yer alıp belirli seminerler ile velilerimize bir bilgi sunumu yapmayı hedefledik ve şu anda bunu gerçekleştiriyoruz. Velilerimize verdiğimiz eğitimler ile mail hesabı açma, e-Devlet uygulamasını kullanma, HES kodu alma gibi temel eğitimler veriyoruz. Değişen teknoloji ile beraber gelişen teknoloji beraber çoğu arkadaşımızın katıldığı gibi velilerimizi de buna katmaya çalışıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz" dedi.

17 yaşındaki Şevval, velilere dijital seminer veriyor
17 yaşındaki Şevval, velilere dijital seminer veriyor
17 yaşındaki Şevval, velilere dijital seminer veriyor
17 yaşındaki Şevval, velilere dijital seminer veriyor

Tuzla Belediyesi, Dijital Dönüşüm, Hisarcık, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 17 yaşındaki Şevval, velilere dijital seminer veriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çinli et tüccarlarının elinden yüzü yırtılmış halde kurtarılan köpek, şimdilerde İngiltere'nin maskotu Alevler arasında kalan talihsiz kadın feci şekilde can verdi, yakınları sinir krizi geçirdi Alman basını Mesut Özil'in imza törenindeki açıklamalarına geniş yer verdi Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Kuliste kurşun döktüren Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı Eğlence mekanına çevrilen bodrum katına yapılan baskında 50 kişiye ceza kesildi Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Galatasaray çözüm yolu arıyor Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Galatasaray çözüm yolu arıyor         
12:19
Türkiye'nin en büyük çetesi Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti         
11:37
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi         
11:19
Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor         
11:06
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,4'te sabit bıraktı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,4'te sabit bıraktı         
10:54
ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor         
10:45
Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek         
09:41
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı         
08:57
Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı         
00:59
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü         
17:28
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 12:53:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 17 yaşındaki Şevval, velilere dijital seminer veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei