Üye Girişi
17 yaşındaki SMA hastası Umut, hayata müzik ile tutunuyor - Son Dakika

17 yaşındaki SMA hastası Umut, hayata müzik ile tutunuyor

18.06.2021 11:51

17 yaşındaki SMA hastası Umut, hayata müzik ile tutunuyor İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan Spinal Müsküler Atrofi Tip2 (SMATip2) olan 17 yaşındaki Umut, hayata piyano çalarak tutunuyor.

17 yaşındaki SMA hastası Umut, hayata müzik ile tutunuyor

İSTANBUL - İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan Spinal Müsküler Atrofi Tip2 (SMATip2) olan 17 yaşındaki Umut, hayata piyano çalarak tutunuyor. Bir orkestra kadar şarkı repertuarı bulunan Umut, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile tekrar piyano çalarak konser vermek istiyor.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Umut'un doğumundan 6 ay sonra başlayan hastalık belirtileri sonucunda Spinal Müsküler Atrofi Tip2 (SMATip2) teşhisi kondu. O günlerde başlayan tedavisi halen devam eden Umut, hayata müzik ile tutundu. Umut'un müzik yeteneği ailesi tarafından henüz küçük yaşlardayken parmak egzersizi yapsın diye alınan org ile keşfedildi. O günden itibaren kendisini geliştiren Umut, bir orkestranın sahip olabileceği müzik repertuarına sahip oldu. Teknoloji ile de arası iyi olan Umut, duyduğu şarkıların notalarını araştırarak çalmaya başlıyor. 11 yıldır Gönül Elleri Çarşısı'nın takibi altında bulunan Umut'u, Başkan Yazıcı sık sık ziyaret ediyor. Özel bir programda Başkan Yazıcı ile piyano çalan Umut, yeniden Başkan Yazıcı ile piyanonun başına geçeceği günü bekliyor. Umut;" Çalışmalarım iyi gidiyor. Yeni şarkılar öğreniyorum. Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yanıma gelmişti. O zaman piyano çalmak için sözleştik. Bir daha beraber çalacağız. Her gün piyano çalıyorum ama derslerden dolayı günde bir saat çalıyorum" dedi.

"Başkanımız ziyarete geldi ve o gün sözleştiler"

Umut'un annesi Sergül Şahin; "Umut, SMA hastası ve bedensel engelli. Gönül Elleri Çarşısı'nda kurslara gitti. Burada yıllarca süren bir serüvenimiz oldu. Gayet güzel işler çıkardık. Pandemi bitince inşallah bunlara devam ederiz. Umut çok küçükken biz ona parmaklarını çalıştırsın diye org almıştık. Ablası da müzik dersinde notalı bir şarkı çaldı. Sonra Umut org ile oynarken o şarkıyı çaldı. Şarkıyı çalınca biz bunun üzerine gittik. Gönül Elleri Çarşısı'nda hocalar ile birlikte ve ekstra müzik hocaları ile destek aldık. Biz bir de Ümraniye'de engelliler ile ilgili bir programa katılmıştık. Oradaki orkestradan birisi söyledi. Dedi ki; 'Parmakları çok güzel, Umut ileride iyi bir müzisyen olacak. Bunu kullanın' dedi. Daha sonra Gönül Elleri Çarşısı'nda bayağı bir çalınca büyük bir org alalım dedik. Pandeminin ilk başlarında çok çaldı. Repertuarını o zaman çok artırdı. Başkanımız ziyaretine geldi. O gün sözleştiler, Başkan Bey ile birlikte daha önce çalmıştı. Gerçekten çok güzel, daha küçüklere ya da bedensel engelli ve zihinsel engellinin yapmak isteyip yapamayacakları bir şey yok" dedi.

17 yaşındaki SMA hastası Umut, hayata müzik ile tutunuyor
17 yaşındaki SMA hastası Umut, hayata müzik ile tutunuyor
17 yaşındaki SMA hastası Umut, hayata müzik ile tutunuyor
17 yaşındaki SMA hastası Umut, hayata müzik ile tutunuyor
17 yaşındaki SMA hastası Umut, hayata müzik ile tutunuyor
17 yaşındaki SMA hastası Umut, hayata müzik ile tutunuyor

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 17 yaşındaki SMA hastası Umut, hayata müzik ile tutunuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak 14:38 A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu 14:30 HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor 14:08 Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor
Türkiye'nin dış borcu açıklandı! 1 yıl içinde ödemesi gereken borç 190,4 milyar dolar 13:59 Türkiye'nin dış borcu açıklandı! 1 yıl içinde ödemesi gereken borç 190,4 milyar dolar Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi 13:42 Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, 13:12 Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti
Oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! 575 bin dolarlık sahte çek almış 12:36 Oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! 575 bin dolarlık sahte çek almış Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz 12:02 Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz

Son Dakika Haberleri
14:40 Alman basını, "Rangnick ile anlaştık" diyen Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'i yalanladı
14:37 A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak
14:29 HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu
14:08 Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor
14:01 Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı
13:55 Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim
13:41 Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi
13:22 Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile anlaştı
13:11 Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti
13:04 Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar
Alman basını, Alman basını, "Rangnick ile anlaştık" diyen Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'i yalanladı         
14:40
Evin duvar boşluğunda itfaiye ekipleri, 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı Evin duvar boşluğunda itfaiye ekipleri, 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı         
14:35
Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek         
14:19
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim         
13:56
Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile anlaştı Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile anlaştı         
13:23
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı         
11:52
İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek         
11:41
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
Taşa Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi         
10:33
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor         
10:17
Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi         
09:14
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 14:48:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 17 yaşındaki SMA hastası Umut, hayata müzik ile tutunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement