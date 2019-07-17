Son Dakika Haberleri: 17 yaşındaki sporcu, mide küçültme ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi
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17 yaşındaki sporcu, mide küçültme ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi

3 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, kick boks sporcusu 17 yaşındaki Furkan Onay, iddialara göre girdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti.

17 yaşındaki sporcu, mide küçültme ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesinde, kick boks sporcusu 17 yaşındaki Furkan Onay, iddialara göre girdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kick boks sporcusu olarak ringlere çıkan başarılı sporcu 17 yaşındaki Furkan Onay, mide küçültme ameliyatı olmak istedi. Onay, Konak'ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Genç sporcu, daha sonrada ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında eve gelen genç, iddiaya göre enfeksiyon kaptı. Enfeksiyon sonrasında yeniden özel hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç, 7 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

Genç sporcunun ölüm haberi, spor camiasını yasa boğdu. - İZMİR
İzmir, Genç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:42 Kaynak: İHA
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