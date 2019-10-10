Son Dakika Haberleri: 17 yaşındaki suç makinesi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki suç makinesi yakalandı

17 yaşındaki suç makinesi yakalandı

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 26 hırsızlık olayına karışan ve hakkında hırsızlık suçundan 25 yıl 6 ay hapis cezası olan B.M. adlı 17 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 26 hırsızlık olayına karışan ve hakkında hırsızlık suçundan 25 yıl 6 ay hapis cezası olan B.M. adlı 17 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İzmit'te 26 hırsızlık suçuna karışan 17 yaşındaki B.M. adlı gencin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Takip sonrasında saklandığı evde yakalanan ve hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.M., emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:11 Kaynak: İHA
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