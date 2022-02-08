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17 yaşındaki sürücünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anı anbean kamerada - Son Dakika

17 yaşındaki sürücünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anı anbean kamerada

08.02.2022 21:20

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybederek aracıyla kaldırımda yürüyenlere çarptığı kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Bahçelievler'de geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olayda, yaşı küçük ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Araç önce kaldırımda yürüyen Kubilay Sütlü'ye, ardından da yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptıktan sonra savrularak bir iş yerine ait kaldırımlara çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda oturan iki kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kubilay Sütlü ve araçta bulunanlara müdahale etti. Kubilay Sütlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve hafif yaralanan iki kişinin ise ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Kaza sırasında iş yerinde bulunan ve gelen sesler üzerine dışarı çıktığını belirten Sevgi Ural "Biz kaza olduktan sonara fark ettik olay yerine gittiğimiz de kalp masajı yapıyorlardı. Daha sonradan aldığımız haberlere göre ölmüş yaralı kişi. Araç yoldan çıkmış direksiyon hakimiyetini kaybetmiş sürücü" diye konuştu.

Yaşı küçük sürücünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

KAZA GÜVENLİK KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Yaşanan kaza anı ve sonrasında ki panik anları ise çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iş yeri çalışanları, iş yerinin önünde oturduğu sırada araç direksiyon hakimiyetini kaybediyor ve Kubilay Sütlü ve araçlara çarptıktan sonra iş yerinin kaldırımına çarparak duruyor.

Kazadan şans eseri kurtulan iş yeri çalışanları büyük bir şok yaşarken çevrede bulunan vatandaşlar hemen yardıma koşuyor ve araçta bulunanları çıkarıyor.

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Bahçelievler, Tragger, Pazar, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki sürücünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anı anbean kamerada - Son Dakika


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