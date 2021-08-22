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17 yaşındaki sürücünün dehşet yaşattığı dakikalar kameralarda! 1 saniye arayla ölümden kurtuldu - Son Dakika

17 yaşındaki sürücünün dehşet yaşattığı dakikalar kameralarda! 1 saniye arayla ölümden kurtuldu

22.08.2021 16:58

Bursa'da araba sürmeye yaşı tutmayan 17 yaşındaki genç, üstüne direksiyonda sigara içmeye kalkınca kaza da kaçınılmaz oldu. Gencin kullandığı araç önce çiçekçinin önündeki arabanın kapısını kopardı. Arabadaki vatandaş ise ölümden saniyelerle kurtuldu.

Bursa'da araba kullanmak için yaşı tutmayan genç, babasının arabasını kaçırdı. Daha sonra arabayı yine kendi yaşındaki arkadaşına verdi. Direksiyon başındaki şahsın aynı zamanda sigara yakmaya çalışması faciayı da beraberinde getirdi. 17 yaşındaki gencin kullandığı araç, çiçekçininim önünde süslenen aracın kapısını kopardı. Bu sırada araca binen vatandaş ise ölümden saniyelerle kurtulmayı başardı.

17 yaşındaki genç, direksiyon başında sigara yakmaya kalkınca ortalığı birbirine kattı! Çarptığı aracın LPG tankı patladı

ÜSTÜNE BİR DE AŞIRI HIZ YAPTI

Saat 13.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Caddesi'nde iddiaya göre, babasına ait Şahin model otomobili izinsiz alarak arkadaşlarıyla gezmeye çıkan 17 yaşındaki genç, aracı 17 yaşındaki arkadaşına verdi. Selçukbey Caddesi'ne girdikleri sırada seyir halindeyken sigara içmek isteyen genç sürücü aşırı hız sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkmamak için manevra yapan genç, çiçekçi önünde düğün için süslenen otomobilin kapısını kopardı. Çiçekçide işlemleri biten sürücünün aracına bineceği esnada meydana gelen kazada sürücü anlık şokla araçtan inemedi.

Dehşet dakikaları kameralarda! 1 saniye arayla ölümden kurtuldu

ARACIN LPG TANKINI PATLATTILAR

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil daha sonra savrularak karşı şeritte park halinde bulunan 3 araca daha çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla 3 genç araçtan çıkarıldı. Kısa süre sonra aracın LPG tankı patladı. Cadde esnafı dükkanlarında bulunan yangın tüpleriyle aracı söndürdü. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

17 yaşındaki genç, direksiyon başında sigara yakmaya kalkınca ortalığı birbirine kattı! Çarptığı aracın LPG tankı patladı

ÇİÇEKÇİ, ARABA SÜSLÜYORDU

Kazadan 1 dakika önce düğün için araç süsleyen ve işini bitirip dükkana yönelen çiçekçi Mehmet Kahraman, "17 yaşındaki 3 çocuk babasının arabasını almış ve arkadaşına vermiş. Caddeden ortalama 100 kilometre hızla geliyordu. Biz de dükkanın önünde araba süslüyorduk. Süsleme işi bittikten sonra araç sahibi kapıyı açarak araca bir ayağını atıp kapıyı kapatmadan gelin arabasının kapısına vurdu. Vurduktan sonra savrularak karşıda park halinde duran 3 araca daha vurdu. Öğrendiğimiz kadarıyla çocuklar 17 yaşında. Ehliyetleri yok. Karşıdaki araçlara çarptıktan sonra Şahin'in LPG tankı patladı. Komşu esnaf yangın tüpleriyle müdahale etti ve söndürdü. Ambulans, itfaiye ve polis gelerek müdahale etti. Şans eseri yolda kimse yoktu. Can kaybı olmadı" ifadelerini kullandı.

17 yaşındaki genç, direksiyon başında sigara yakmaya kalkınca ortalığı birbirine kattı! Çarptığı aracın LPG tankı patladı
17 yaşındaki genç, direksiyon başında sigara yakmaya kalkınca ortalığı birbirine kattı! Çarptığı aracın LPG tankı patladı
17 yaşındaki sürücünün dehşet yaşattığı dakikalar kameralarda! 1 saniye arayla ölümden kurtuldu

Otomobil, Sigara, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki sürücünün dehşet yaşattığı dakikalar kameralarda! 1 saniye arayla ölümden kurtuldu - Son Dakika


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