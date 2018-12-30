17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü
4 dakika önce
İstanbul'da Bayrampaşa'da oynanan Yıldırım Bosna Spor-Küçükköyspor karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında bir genç bıçaklanarak öldürüldü.
İstanbul'da Bayrampaşa'da oynanan Yıldırım Bosna Spor-Küçükköyspor karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında bir genç bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, İstanbul Süper Amatör kümede oynanan Yıldırım Bosna Spor - Küçükköyspor karşılaşması öncesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Bayrampaşa Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde 2 kulübün taraftarları arasında kavga çıktı. Kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganın eşkalini belirledi.
Polisin saldırganı yakalama çalışması sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:40 Kaynak: İHA
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