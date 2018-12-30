Son Dakika Haberleri: 17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü

17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü

1 saat önce

- 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldüİSTANBUL - Yıldırım Bosna spor-Küçükköyspor karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında 17 yaşındaki Muhammed Yücel, bıçaklanarak öldürüldü.

- 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü

İSTANBUL - Yıldırım Bosna spor-Küçükköyspor karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında 17 yaşındaki Muhammed Yücel, bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay İstanbul Süper Amatör kümede oynanan Yıldırım Bosna spor - Küçükköyspor karşılaşması öncesinde yaşandı. Bayrampaşa stadında oynanan karşılaşma öncesinde iki kulübün taraftarları arasında kavga çıktı. Kavgada 17 yaşındaki Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganın eşkalini belirledi. Polisin saldırganı yakalama çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:46 Kaynak: İHA

İstanbul, Saraybosna, 3. Sayfa
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