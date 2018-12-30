17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü
1 saat önce
- 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldüİSTANBUL - Yıldırım Bosna spor-Küçükköyspor karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında 17 yaşındaki Muhammed Yücel, bıçaklanarak öldürüldü.
- 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü
İSTANBUL - Yıldırım Bosna
spor-Küçükköyspor karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında 17 yaşındaki Muhammed Yücel, bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay İstanbul
Süper Amatör kümede oynanan Yıldırım Bosna spor - Küçükköyspor karşılaşması öncesinde yaşandı. Bayrampaşa
stadında oynanan karşılaşma öncesinde iki kulübün taraftarları arasında kavga çıktı. Kavgada 17 yaşındaki Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganın eşkalini belirledi. Polisin saldırganı yakalama çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:46 Kaynak: İHA
İstanbul'da 17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü
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