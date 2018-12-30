17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü
1 saat önce
İstanbul'da Bayrampaşa'da oynanan Yıldırım Bosna Spor-Küçükköyspor karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında bir genç bıçaklanarak öldürüldü.
İstanbul
'da Bayrampaşa
'da oynanan Yıldırım Bosna
Spor-Küçükköyspor karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında bir genç bıçaklanarak öldürüldü. Olay, İstanbul Süper Amatör kümede oynanan Yıldırım Bosna Spor - Küçükköyspor karşılaşması öncesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Bayrampaşa Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde 2 kulübün taraftarları arasında kavga çıktı. Kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganın eşkalini belirledi. Polisin saldırganı yakalama çalışması sürüyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:56 Kaynak: İHA
İstanbul'da 17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü
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