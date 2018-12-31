17 Yaşındaki Taraftar Muhammed Yücel'in Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı
59 dakika önce
İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında dün oynanacak maç öncesi çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
İstanbul
Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında dün oynanacak maç öncesi çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) cenazesi Adli Tıp Kurumu
'ndan alındı. Cenaze ailesi tarafından alınırken, kurum önünde polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Bayrampaşa
Stadı'nda dün oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen taraftarlar arasında kavga çıkmış, çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanmıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Genç
taraftarın cenazesi otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada işlemleri tamamlanan Yücel'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Cenazenin çıkışına polis ekipleri de eşlik ederken, Adli Tıp Kurumu çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. 17 yaşındaki Muhammed Yücel için ikindi vakti Gaziosmanpaşa
Küçükköy Merkez
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:15 Kaynak: DHA
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