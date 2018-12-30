17 Yaşındaki Taraftarın Cenazesi Adli Tıp Kurumunda
7 dakika önce
İSTANBUL Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada bııçaklanarak, hayatını kaybeden Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
İSTANBUL Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada bııçaklanarak, hayatını kaybeden Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli Tıp Kurumu önünde polisin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yücel'in yakınları da Adli Tıp Kurumu önünde bir süre bekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:36 Kaynak: DHA
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