17 Yaşındaki Taraftarın Cenazesi Adli Tıp Kurumun'da
11 dakika önce
İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada bıçaklanarak, hayatını kaybeden Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada bıçaklanarak, hayatını kaybeden Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli Tıp Kurumu önünde polisin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yücel'in yakınları da Adli Tıp Kurumu önünde bir süre bekledi.
Görüntü Dökümü:
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-Adli Tıp önünde bekleyen TOMA
-Bekleyen polisler
-Kapı önünde bekleyen yakınları
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:34 Kaynak: DHA
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