17 Yaşındaki Taraftarın Cenazesi Adli Tıp Kurumuna Getirildi
1 saat önce
Bayrampaşa'da gündüz saatlerinde oynanan maç öncesinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Bayrampaşa
'da gündüz saatlerinde oynanan maç öncesinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Bayrampaşa'da gündüz saatlerinde Süper Amatör'de oynanan Yıldırım Bosna
Spor-Küçükköyspor maçının öncesinde çıkan kavgada Küçükköyspor taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Genç
taraftarın cenazesi akşam saatlerinde Yenibosna
'da bulunan Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumu önünde herhangi bir olay meydana gelmemesi için TOMA'lar bekletildi. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:30 Kaynak: İHA
İstanbul'da 17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü
Çatıdan Düşen Kar Yığının Altında Kalan Çocuğun Üzeriden İş Makinesi Geçti
7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Çocuğun Hayatı Altüst Oldu
Kula'da Feci Ölüm... Emekli Öğretmen Mehmet Berber Aracında Yanmış Şekilde Bulundu