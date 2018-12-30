Son Dakika Haberleri: 17 Yaşındaki Taraftarın Cenazesi Adli Tıp Kurumuna Getirildi

17 Yaşındaki Taraftarın Cenazesi Adli Tıp Kurumuna Getirildi

1 saat önce

17 yaşındaki taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildiİSTANBUL - Bayrampaşa'da gündüz saatlerinde oynanan maç öncesinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi.

17 yaşındaki taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da gündüz saatlerinde oynanan maç öncesinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Bayrampaşa'da gündüz saatlerinde Süper Amatör'de oynanan Yıldırım Bosna Spor-Küçükköyspor maçından öncesinde çıkan kavgada Küçükköyspor taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Genç taraftarın cenazesi akşam saatlerinde Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumu önünde herhangi bir olay meydana gelmemesi için TOMA'lar bekletildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:31 Kaynak: İHA

Bayrampaşa, Adli Tıp, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da 17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü Çatıdan Düşen Kar Yığının Altında Kalan Çocuğun Üzeriden İş Makinesi Geçti

7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Çocuğun Hayatı Altüst Oldu Kula'da Feci Ölüm... Emekli Öğretmen Mehmet Berber Aracında Yanmış Şekilde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 19:48:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 17 Yaşındaki Taraftarın Cenazesi Adli Tıp Kurumuna Getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]