17 yaşındaki Volkan, gölette boğuldu
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SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde, sıcaktan bunalıp, serinlemek için baraj göletine giren lise son sınıf öğrencisi Volkan Gün (17), boğuldu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:55 Kaynak: DHA
SAMSUN'un Ayvacık
ilçesinde, sıcaktan bunalıp, serinlemek için baraj göletine giren lise son sınıf öğrencisi Volkan Gün (17), boğuldu.
Ayvacık ilçesindeki Suat Uğurlu
Barajı'ndaki iskeleye gelen Volkan Gün, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte gölete girdi. Volkan Gün'ün gözden kaybolduğunu gören arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü
Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlardan yardım istedi. Baraj gölünde yapılan arama çalışması sonucu hareketsiz halde sudan çıkartılan Gün, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Volkan Gün, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülümedi.
- Samsun
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