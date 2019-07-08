Son Dakika Haberleri: 17 yaşındaki Volkan, gölette boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

17 yaşındaki Volkan, gölette boğuldu

8 dakika önce

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde, sıcaktan bunalıp, serinlemek için baraj göletine giren lise son sınıf öğrencisi Volkan Gün (17), boğuldu.

17 yaşındaki Volkan, gölette boğuldu, System.String[]
SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde, sıcaktan bunalıp, serinlemek için baraj göletine giren lise son sınıf öğrencisi Volkan Gün (17), boğuldu.
Ayvacık ilçesindeki  Suat Uğurlu Barajı'ndaki iskeleye gelen Volkan Gün, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte gölete girdi. Volkan Gün'ün gözden kaybolduğunu gören arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlardan yardım istedi. Baraj gölünde yapılan arama çalışması sonucu hareketsiz halde sudan çıkartılan Gün, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan Gün, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülümedi.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:55 Kaynak: DHA
Ayvacık, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Motorine 15 kuruş indirim geldi Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü açıklaması: Hiçbir zaman orada oturmadım İBB Başkanı İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Göksu arasındaki tartışma Meclis toplantısına damga vurdu İBB Meclisinde kabul edildi! Ulaşım özel günlerde ücretsiz olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 18:04:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 17 yaşındaki Volkan, gölette boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]