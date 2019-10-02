Son Dakika Haberleri: 17 yaşındaki yakup'tan 24 gündür haber yok
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17 yaşındaki yakup'tan 24 gündür haber yok

1 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Abdulvahap Taş (48), evden 24 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alamadığı oğlu Yakup Taş'ı (17) arıyor.

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VAN'ın Erciş ilçesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Abdulvahap Taş (48), evden 24 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alamadığı oğlu Yakup Taş'ı (17) arıyor. Baba Taş, "Hayatından endişe duyuyoruz" dedi.

Van Yolu Caddesi'nde ailesi ile yaşayan Yakup Taş, 8 Eylül'de "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Çocuklarına ulaşamayan aile, durumu polise ve jandarmaya bildirdi. Ekipler arama çalışmalarını sürdürürken, inşaat işçisi baba Taş da oğlunun gidebileceği her yere bakmaya devam etti.

Tüm aramalara rağmen oğlunu bulamayan Abdulvahap Taş, artık hayatından endişe duymaya başladığını belirterek, "Yakup, 4 çocuğumun 3'üncüsü. 24 gündür arıyoruz. Gittiği her yerden bize haber verirdi. Ama 24 gündür ne bir telefon ne bir mesaj alabiliyoruz ve hayatından endişe duyuyoruz. Görenlerin, bilenlerin Allah rızası için güvenlik güçlerini aramalarını istiyoruz" dedi.

Yakup Taş, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:17 Kaynak: DHA
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