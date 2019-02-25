Son Dakika Haberleri: 17 Yaşındaki Yücel, Bıçaklanarak Öldürüldü

17 Yaşındaki Yücel, Bıçaklanarak Öldürüldü

9 dakika önce

ADANA'da 2 kişiyle ettiği kavga sırasında göğsünden bıçaklanan Yücel Gültekin (17), kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

17 Yaşındaki Yücel, Bıçaklanarak Öldürüldü, System.String[]
ADANA'da 2 kişiyle ettiği kavga sırasında göğsünden bıçaklanan Yücel Gültekin (17), kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde Yücel Gültekin ile C.S. ve N.G. arasından henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gültekin, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Gültekin, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçmaya çalışan C.S. ve N.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gültekin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:48 Kaynak: DHA

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Sarıçam, kavga, Adana, Güncel
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