Son Dakika Haberleri: 17 Yaşındaki Yusuf, Yatakta Tabancayla Vurulmuş Halde Bulundu

17 Yaşındaki Yusuf, Yatakta Tabancayla Vurulmuş Halde Bulundu

1 saat önce

ADANA'da Yusuf M. (17), ağabeyinin evinde yatakta tabancayla vurulmuş halde bulundu.

17 Yaşındaki Yusuf, Yatakta Tabancayla Vurulmuş Halde Bulundu, System.String[]
ADANA'da Yusuf M. (17), ağabeyinin evinde yatakta tabancayla vurulmuş halde bulundu. Yaralanan Yusuf M.'nin yatakta kendisini kazara vurmuş olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.

?Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1232 Sokak'taki bir müstakil evde meydana geldi. Akşam ağabeyi Bayram M.'nin evine giden Yusuf M., gece uyumak için misafir odasına geçti. Üzerini örtmek için yanına gelen yengesi, Yusuf M.'nin acı içerisinde kıvrandığını fark edip, eşine haber verdi. Eve çağrılan ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf M.'nin karnında mermi izine rastlandı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf M., ameliyata alındı. 

Evde inceleme yapan polisler, çocuğun yattığı yatağın yanında kurusıkıdan çevrilme tabanca ve bir boş kovan buldu. Yusuf M.'nin yatağın içinde kendisini kazara vurmuş olabileceği üzerinde duran polis, soruşturmaya devam ediyor. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:43 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Yüreğir, Adana, Güncel
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