17 yaşındaki Zehra otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetmişti, annenin morg önündeki feryatları yürek dağladı - Son Dakika

17 yaşındaki Zehra otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetmişti, annenin morg önündeki feryatları yürek dağladı

26.01.2021 13:02

17 yaşındaki Zehra otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetmişti, annenin morg önündeki feryatları yürek dağladı 17 yaşındaki Zehra'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 17 yaşındaki Zerda'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Esenyurt'ta dün bir otelde düşmesi sonucu hayatını kaybeden...

17 yaşındaki Zehra otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetmişti, annenin morg önündeki feryatları yürek dağladı

17 yaşındaki Zehra'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

17 yaşındaki Zerda'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Esenyurt'ta dün bir otelde düşmesi sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Zerda Curka'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazeyi almaya gelen annenin morg önünde feryatları yürekleri dağladı. Öte yandan Curkan'nın sosyal medyada arkadaşları ile çektiği yeni videoları ortaya çıktı.

Esenyurt'ta dün sabaha karşı 17 yaşındaki Zerda Curka arkadaşlarıyla kaldığı otelin 8.katından düşerek hayatını kaybetmişti. Cenaze dün Adli Tıp Kurumu'na getirilmiş yakınları olmaması nedeniyle işlemleri bugüne kalmıştı. Adli Tıp Kurumu'na kızını almaya gelen gelen anne Tülay Dağ gözyaşlarına boğulup baygınlık geçirdi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla 17 yaşındaki Zerda Curka'nın cenazesi memleketi Kars'a gönderildi. . Öte yandan Curkan'nın sosyal medyada arkadaşları ile çektiği yeni videoları ortaya çıktı.

Anne Tülay Dağ kızının ölümünde ihmal olduğunu ifade ederek, "Sabah 08.10 kala kızımın arkadaşı aradı, 'senin emanete sahip çıkamadım' dedi. 'Zerda camdan atladı' dedi kendimden geçtim. Gece konuştuk. Cumartesi uçağa binip yanıma gelmişti, arkadaşları oteldeydi, biri dedi sahte kimlikle aldılar benim kızımı öldürdüler benim kızım bunu yapmaz. Anne bir insan canına kıyıp öbür dünyasını yakar mı derdi. Yanındaki kişilerden şikayetçiyim" diyerek feryat etti.

17 yaşındaki Zehra otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetmişti, annenin morg önündeki feryatları yürek dağladı
17 yaşındaki Zehra otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetmişti, annenin morg önündeki feryatları yürek dağladı
17 yaşındaki Zehra otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetmişti, annenin morg önündeki feryatları yürek dağladı
17 yaşındaki Zehra otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetmişti, annenin morg önündeki feryatları yürek dağladı

Adli Tıp Kurumu, Esenyurt, Morg, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki Zehra otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetmişti, annenin morg önündeki feryatları yürek dağladı - Son Dakika


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