17 yaşındayken cinsel istismara uğramış!

Paris Hilton, ABD'de katıldığı bir radyo programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hilton, 17 yaşındayken yatılı okulda cinsel istismara maruz kaldığını itiraf etti.

Hilton, yatılı okulda darp edildiğini, kendisine zorla bilmediği ilaçların içirildiğini, duş alırken izlendiğini ve ceza olarak çıplak hücre hapsine gönderildiğini ifade etti.

Bu travma nedeniyle yıllarca uykusuzluk çektiğini ve kabuslar gördüğünü ifade eden Hilton, "Bu kadar kişisel bir şey hakkında konuşmak hala korkutucu. Pek çok çocuğun aynı istismarı yaşadığını düşünerek geceleri hala uyuyamıyorum" dedi.

"SÖZLÜ VE FİZİKSEL İSTİSMARA UĞRADIM"

Hilton sözlerini şöyle sürdürdü: "Günlük olarak sözlü, zihinsel ve fiziksel olarak istismara uğradım. Dış dünyayla bağlantım koptu ve tüm insan haklarım elimden alındı. Çocukken delici bakışların sürekli çıplak vücudumda olduğunu hissettim. Ben sadece bir çocuktum ve her gün istismar edildiğini hissettim. Geleceğimi düşünmeden beni istismar edenlere kin besliyorum."

Dünyaca ünlü yıldız, 2004 yılında internette hızla yayılan porno kasedi hakkında da konuştu. Hilton, "O kasetten tek kuruş bile kazanmadım" dedi.