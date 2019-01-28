Son Dakika Haberleri: 17 Yıl 4 Ay 10 Gün Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

17 Yıl 4 Ay 10 Gün Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

48 dakika önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası ile aranan şahıs Kayseri'de yakalandı.

17 Yıl 4 Ay 10 Gün Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası ile aranan şahıs Kayseri'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca silahla yağma ve yaralama suçlarından yaklaşık 7 yıldır aranan ve hakkında 4 ayrı dosyadan 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan U.T.'nin Kayseri'de olduğu tespit edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan operasyon sonrasında yakalanan U.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Kayseri, Nevşehir, 3. Sayfa
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