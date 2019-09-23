17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs tesadüfen yakalandı

Samsun'da hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve her yerde aranan bir kişi polisin sokak arasında şüphe üzerine yaptığı kimlik kontrolünde yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri sokak arasında şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolü yaptı. Yapılan GBT'de 51 yaşındaki M.H.'nin "resmi belgede sahtecilik, çocuğun cinsel istismarı, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.H., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edilerek bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan M.H., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN