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17 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan iki hükümlü JASAT tarafından yakalandı - Son Dakika

17 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan iki hükümlü JASAT tarafından yakalandı

15.02.2022 16:53

17 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan iki hükümlü JASAT tarafından yakalandı Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 1 yıldır araması olan ve her birinin 17 yıl 6 ay hapis cezası olan iki hükümlü yakaladı.

17 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan iki hükümlü JASAT tarafından yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 1 yıldır araması olan ve her birinin 17 yıl 6 ay hapis cezası olan iki hükümlü yakaladı. Zanlılar, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda 1 yıldır "birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan aranan ve her birinin 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.S. ve E.A., Yenişehir ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Bildirilen açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

17 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan iki hükümlü JASAT tarafından yakalandı
17 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan iki hükümlü JASAT tarafından yakalandı

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan iki hükümlü JASAT tarafından yakalandı - Son Dakika


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