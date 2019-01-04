Son Dakika Haberleri: 17 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

17 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

17 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Nevşehir adli makamlarınca cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kamu kurum ve kuruşları ve tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçlarından yakalama kararı bulunan ve hakkında 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:43 Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa
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